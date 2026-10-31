Prima del fischio d'inizio del secondo tempo, Moreira, autore del gol del 3-1 del Milan, ha parlato così

Marco Macca
Generali STadium notte

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Prima del fischio d'inizio del secondo tempo, Moreira, autore del gol del 3-1 con il quale il Milan per adesso conduce il derby contro l'Inter, ha parlato così:

coreografia milan
Getty Images

"Non è una partita perfetta, manca ancora il secondo tempo".

moreira

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