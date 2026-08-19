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Presentatosi oggi come nuovo centravanti del Milan, Goncalo Ramos, attaccante portoghese, ha parlato così degli obiettivi dei rossoneri: “Ho vinto quasi tutto. Voglio vincere sempre e far parte di squadre vincenti. Sono qui per questo e per aiutare la squadra, lavorare tanto e provare a vincere lo scudetto".

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“Per il momento non sento quel tipo di pressione. Sento la pressione di giocare qui e di dover vincere ogni partita. Voglio essere un giocatore importante e aiutare la squadra, mi hanno preso per questo. Sono pronto per tutto”.