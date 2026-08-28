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Intervenuto ai microfoni di DAZN, Alexis Saelemaekers ha commentato così la vittoria del Milan di Amorim contro il Venezia nell'esordio stagionale dei rossoneri a San Siro:

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"Quando esci da una stagione così non è mai facile, c'erano tante aspettative. Ma il mister è stato bravo, ci ha fatti ripartire da zero. Penso che si veda sul campo: ogni giocatore si diverte un po' di più, ha la testa libera e si sacrifica per l'altro. Era importante oggi per i nostri tifosi nella memoria di Baresi, dobbiamo continuare così nelle prossime settimane".

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"Amorim è stato chiaro: dobbiamo pressare alti e possiamo farlo perché abbiamo i giocatori adatti. Lavoriamo tanto su questo in settimane e questo ci ha già portato dei gol. Dobbiamo continuare così e provare sempre a migliorare".

(Fonte: DAZN)