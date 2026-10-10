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Ai microfoni di Sky Sport, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha commentato così la vittoria dei nerazzurri a San Siro contro il Parma per 3-0:

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"L'approccio? Sapendo che avevamo iniziato male le altre, abbiamo iniziato forte e fatto tre gol bellissimi e chiuso subito la partita. Sono sempre a lottare per la squadra e a prendermi i minuti che mi verranno concessi. Capisco la mia età e la mia forma fisica. Voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra. Non mi dispiace se qualcuno gioca al mio posto, perché lottiamo tutti per un unico obiettivo".

"Stiamo lavorando per fare un ritmo da Champions e lottare con le big d'Europa e provare a vincere la Champions. Siamo ambiziosi, siamo una grande famiglia e vogliamo raggiungere i nostri obiettivi".

(Fonte: Sky Sport)