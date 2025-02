"Questo campionato è interessante, incerto. C'è l'Atalanta oltre alla Juventus che si è avvicinata, è un bello spot per il calcio italiano. Juve rimonta? Difficile farlo con tre squadre davanti, se fosse stata una squadra sola sarebbe stato più semplice. Il Milan ha vinto una coppa ma non ha continuità in campionato. Inter prima? Sì, un piccolo vantaggio psicologico ci può stare ma è motivante anche per il Napoli, a questo punto della stagione, giocando in casa può tornare in vetta. Sarà stimolante per entrambe"