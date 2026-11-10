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Intervistato da Sky Sport a margine del Social Football Summit, Mauro Baldissoni, amministratore delegato del Monza, ha parlato anche del futuro di Varela, accostato anche all'Inter nelle ultime settimane. Ecco le sue parole:

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"Varela? Troppo facile parlare di un solo giocatore, ma lui è stato bravo. A quell'età non è facile. Speriamo non si fermi e che continui: ha tante attenzioni addosso, suggerirei di togliergliele, ma lui sa che non ha ancora fatto nulla. E' molto tranquillo, sa che deve continuare così. Ha lasciato presagire una grande carriera. Via a gennaio? L'obiettivo è di tenerlo con noi, ma il mercato è dinamico".

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"Lui è ambito da squadre che hanno ambizioni più alte di quelle del Monza. Vogliamo averlo con noi per tutta la stagione. Siamo ancora a metà novembre e non sono stati fatti passi con nessuno. Sappiamo che il ragazzo ha ricevuto delle sollecitazioni attraverso il suo agente e qualcosa anche noi, ma siamo ancora lontani dal far partire delle trattative".

(Fonte: Sky Sport)