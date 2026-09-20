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Ieri, per tutto il mondo dell'Inter ma non solo, Ã¨ stato un giorno triste, visto che se n'Ã¨ andato un grandissimo campione come Sandro Mazzola, icona della Grande Inter degli anni '60. A ricordarlo, anche Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro e figlio dell'ex presidente Angelo, artefice di quella squadra indimenticabile. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

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Massimo Moratti, se ne Ã¨ andato unâ€™icona della Grande Inter creata da suo padre Angelo.

Qual era la cosa che le piaceva di piÃ¹ del Mazzola giocatore?

Ci racconta un aneddoto su Mazzola?

Il suo gol che non dimenticherÃ mai.

«Un giorno molto triste. Lâ€™avevo visto sei mesi fa e lâ€™avevo trovato bene, pur sapendo che aveva dei momenti di down. Purtroppo di recente non siamo riusciti a salutarci E ora provo una nostalgia infinita che rimarrÃ per le cose belle, le gioie che ci ha dato questo giocatore che ormai le nuove generazioni non conoscono ma che per noi Ã¨ sempre presente per tutti i momenti meravigliosi che ha saputo regalarciÂ».«Il dribbling e il tiro velocissimo. Spesso anche potente, ma era lâ€™esecuzione a renderlo unico perchÃ© con quella leva rapidissima toglieva sempre il tempo dellâ€™intervento al difensoreÂ».«PiÃ¹ che un aneddoto, mi piace sottolineare che lui faceva parte di una squadra di gente fantastica. Aveva il suo ruolo e lo rispettava con grande attenzione, non era esattamente un compagnone ma pensava a essere determinante in campo. E ci riusciva molto bene... Era un esempio per la determinazione, la volontÃ , il coraggio. Non câ€™era sfida che lui non affrontasse convinto di vincerlaÂ».«Quello a Budapest, in Coppa Campioni lâ€™8 dicembre 1966, quando dribblÃ² due volte la difesa del Vasas, portiere compreso, come se avesse il pallone incollato al piede. ImpareggiabileÂ».

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Una delle foto piÃ¹ famose da dirigente lo vede al fianco di Luisito Suarez nel giorno della presentazione di Ronaldo, luglio 1997. Mazzola se nâ€™Ã¨ andato proprio a ridosso del giorno in cui il Fenomeno ha compiuto 50 anni.

Cosa Ã¨ stato Mazzola per lâ€™Inter?

In una classifica dei protagonisti della Grande Inter dove collocherebbe Mazzola?

«Il destino ha voluto unire due fuoriclasse che ci hanno dato soddisfazioni enormiÂ».«La storia. Tutto. Per lâ€™Inter resterÃ indimenticabileÂ».«Classifiche non ne ho mai fatte nÃ© mai ne farÃ². Ma se le dico che era tutto...Â».

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)