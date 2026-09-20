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Regolare il temporaneo 2-0 della Roma ieri sera contro l'Inter: Manu Koné, al momento del tocco di Gianluca Mancini, è dietro la linea del pallone.

Getty

E c'è un retroscena proprio su questo episodio riguardante il nuovo designatore Daniele Orsato, presente in tribuna. A raccontarlo è Repubblica.

"Prima che il Var accendesse il pubblico rimasto col fiato sospeso, raddoppiando il vantaggio della Roma, il designatore Orsato in tribuna aveva già rassicurato alcuni tifosi, girandosi con il pollice alzato per dire "è gol", confortato dalle immagini sul suo iPad. Per la quarta partita di fila, l'Inter è andata sotto di due reti. Ma ciò nonostante, soltanto al Real è riuscito di batterla".