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fcinter1908 news interviste Moratti svela: “Messi all’Inter? Più che sognarlo ho avuto un contatto di cui mi dev’essere grato”
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Moratti svela: “Messi all’Inter? Più che sognarlo ho avuto un contatto di cui mi dev’essere grato”
A Kiss Kiss Napoli, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è tornato così sulla possibilità di portare in nerazzurro Leo Messi
Intervistato da Kiss Kiss Napoli, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è tornato così sulla possibilità di portare in nerazzurro Leo Messi: “Più che sognato di portarlo all’Inter, ho fatto in modo che ci fosse un contatto e di questo Messi mi è grato perché gli è servito per andare in prima squadra e non uscirci più.
Lo avevo visto giocare nelle giovanili e ne ero rimasto impressionato, allora me ne interessai pero dopo ho saputo anche che il Barcellona lo aveva aiutato fisicamente, per farlo crescere, e allora mi sembrava una cosa antipatica l’idea di fare tutto di nascosto. Comunque il padre di Messi ne parlò con il Barcellona e da quel momento andò il prima squadra“.
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