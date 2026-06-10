Intervistato da Kiss Kiss Napoli, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è tornato così sulla possibilità di portare in nerazzurro Leo Messi: “Più che sognato di portarlo all’Inter, ho fatto in modo che ci fosse un contatto e di questo Messi mi è grato perché gli è servito per andare in prima squadra e non uscirci più.