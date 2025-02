Cambiaso quanti minuti ha?

"Se giocherà dall'inizio, vediamo quanto riuscirà a giocare. E' stato un periodo senza giocare, non perde mai la forma fisica, è giovane, fisicamente sta sempre bene, cura i dettagli, tecnicamente non lo scopro io, ci può dare tanto. Vediamo come aiuterà la squadra"

All'andata 4-4 divertente, si aspetta due squadre più accorte?

"Divertente per un allenatore è quando vinci la partita, è il risultato che è la cosa più importante. Vogliamo vincere entrambi, dobbiamo meritarla e per farlo dobbiamo fare bene tante cose e fare attenzione a tutto, attacco, difesa e transizioni perché dobbiamo stare attenti alle transizioni contro una squadra come l'Inter"

All'andata ha chiesto il cuore nel secondo tempo

"Questa è una cosa basica nel calcio, giochiamo col cuore ma anche con la testa, dobbiamo essere freddi e ragionare in campo. Conta l'atteggiamento, è fondamentale per alzare il livello"

Si parla troppo di Vlahovic?

"Si parla di Dusan, di Randal, di Cambiaso, di tutti i giocatori. Abbiamo una rosa di giocatori forti, tutti vogliono giocare ma non possono iniziare tutti la partita tranne se cambiano le regole e non è possibile, in più di 100 anni di calcio non è stato ancora fatto. Inizieranno 11, entreranno altri, l'importante è la qualità del minutaggio, non la quantità e loro lo sanno"