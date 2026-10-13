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Nel corso dell'intervista a Prime Video nel giorno di vigilia di Roma-Real Madrid, José Mourinho ha tirato una frecciata al Barcellona per il caso Negreira confrontandolo con quanto successo in Italia per Calciopoli:

Alla domanda dell'inviata di Prime Video sulle critiche in Spagna per il gioco del Real Madrid, José ha risposto così: "Parlo di arbitri per sviare sul non gioco? Faccio i complimenti agli italiani, sai perché? L'Italia è l'unico paese nel quale Calciopoli è stato Calciopoli, l'unico. Perché quello che è successo in Spagna e tutti sanno quello che è successo e sembra che ancora non si respiri molto bene e fino adesso non è successo niente, non è successo niente"

Si aspetta che succeda qualcosa?

"Se non succede qualcosa, è magari il più grande scandalo di corruzione nell'arbitraggio mondiale. Non c'è altro da dire"