"Per noi non esiste questa cosa dei nemici ma siamo avversari per una partita", ammette José Mourinho prima di Roma-Real Madrid
VIDEO / Mourinho show in conferenza: "Saranno felici i vertici arbitrali perché..."
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, José Mourinho ha parlato così alla vigilia di Roma-Real Madrid: "Sarebbe più bello venire qui non da nemico, durante i 90' i tifosi della Roma tiferanno Roma mentre io sto dalla parte del Real Madrid. Per noi non esiste questa cosa dei nemici ma siamo avversari. Se la gente poi mi vuole salutare in modo speciale o abbracciare, vedremo cosa succederà"
Storia Roma finita come non avrebbe voluto?"Cosa possiamo farci? Questa è la vita, è il calcio. Magari ci fosse l'opportunità di sentire l'amore della gente, cercherò di controllarmi ma magari non ce la farò così la gente capirà l'amore che ho per loro. Ma sia noi che loro vogliamo vincere"
C'è qualcosa che la accomuna a Gasperini? O che le invidia?"No. Lo rispetto come allenatore, è un allenatore importante del calcio italiano, da anni sta facendo un lavoro importante e basta"
Che Roma troverà?"Siamo pronti per i principi base della Roma che abbiamo osservato finora, possono anche fare qualcosa di diverso perché sanno che quelli vestiti in bianco non sono una squadra facile da affrontare. Siamo preparati per reagire a qualcosa di diverso"
Vinicius"Ho già detto che mi faceva male al cuore vederlo così, ogni giorno lavora tanto e lo vedo felice. In questa stagione non ha ancora trovato la gioia di essere decisivo, vediamo se in Champions troviamo il vero Vinicius perché in Liga è squalificato"
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