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Il cammino del Real Madrid in Champions League è cominciato con due vittorie contro altrettante formazioni italiane: prima l'Inter, poi il Milan. Il tecnico Josè Mourinho ha mostrato soddisfazione ai microfoni di Sky Sport: "Bello vincere così. Noi sappiamo che la pressione in Champions League non è ancora arrivata, arriverà quando cominceranno le sfide a eliminazione diretta, con il dentro o fuori. Però vincere due partite di fila e fare 6 punti con Inter e Roma, che sono le due squadre più forti d'Italia, ci mette in una situazione non dico di comfort, ma positiva in ottica qualificazione. Questo è il nostro obiettivo".