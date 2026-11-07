Gabi Mudingayi, ex centrocampista biancoceleste e dell'Inter, si è espresso anche sulla lotta scudetto
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Intervistato da lazionews.eu, Gabi Mudingayi, ex centrocampista biancoceleste e dell'Inter, si è espresso anche sulla lotta scudetto:
Pensi che la Lazio possa lottare per lo scudetto fino alla fine?
“Io lo spero, essendo tifoso laziale, anche se vedo sempre avanti l’Inter. Per me loro sono ancora la squadra più forte, quella da battere, ma sicuramente la Lazio può giocarsela se continua così. Il campionato è ancora lungo, a oggi ti dico però che l’Inter è ancora la squadra da battere”.
Ti immagini un testa a testa tra Lazio e Roma per il titolo un po’ come succedeva nei primi anni 2000?
“Sicuramente per la Capitale è un fatto positivo che le due squadre lottino al vertice e facciano bene, poi è ovvio che da tifoso biancoceleste spero nella Lazio. Ripeto che vedo l’Inter come la squadra da battere, ancora, ma tutto può succedere”.
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