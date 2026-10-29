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Il derby di Milano si avvicina. Yunus Musah, centrocampista del Milan, ne ha parlato in collegamento con CBS Sports: "Si percepisce chiaramente che, quando ci si prepara per il derby, si tratta di una partita diversa. Le sessioni di allenamento assumono un carattere speciale. Non c'è bisogno di spiegare ai compagni o agli altri giocatori quanto sia importante l'incontro o quale livello di concentrazione sia richiesto. Si nota subito dal clima che si respira nel gruppo: sono tutti estremamente concentrati, tutti sul pezzo.

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È un evento di una portata enorme, sia per i nostri tifosi che per noi. Quando si vince una partita del genere, la sensazione è quasi quella di aver conquistato un trofeo. È proprio così: tutti sono focalizzati su questo match. L'atmosfera è diversa, si sente che non è una partita come le altre e tutti sono totalmente immersi nell'obiettivo. Ora che il momento è arrivato, siamo focalizzati su questo incontro: vogliamo ridurre il divario che ci separa da loro, quindi sarà fondamentale vincere e conquistare i tre punti per avvicinarci in classifica".