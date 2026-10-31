Al termine di Milan-Inter, Yunus Musah ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro: "Sappiamo che quando giochi la gara con intensità crei problemi. È stato l'inizio di partita che sognavamo. Modric? Impressionante, riesce a correre più di me, ha corso tanto. Legge bene le azioni, imparo tanto da lui, ho giocato tante volte contro di lui quando ero in Spagna, fa sembrare tutto più facile".

"Com'è vincere un derby? La prima stagione con Pioli abbiamo perso dei derby, poi da quel momento non ne abbiamo perso uno. Abbiamo affrontato la partita con la massima attenzione. Adesso dobbiamo affrontare ogni partita così".

(Dazn)