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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giorgio Mussa ha elogiato la prestazione dell'Italia contro la Turchia e, nello specifico, quella di Pio Esposito, attaccante dell'Inter:

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Questa vittoria può rappresentare il primo vero passo dell'Italia di Mancini?

"La cosa importante che si è vista è stata l'umiltà, che è una qualità in grado di portarci lontano. Questa cosa ieri si è vista e la squadra come detto sa di essere inferiore alle big, ma può cercare di colmare un po' il divario con l'applicazione giusta. Dobbiamo diventare una squadra fastidiosa per tutti. È ovvio che la Francia sia più forte di noi, ma se sapremo essere fastidiosi potremmo perdere di misura o addirittura giocarcela".

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Fra i protagonisti in campo chi è che ti ha impressionato di più ieri?

"Ieri abbiamo avuto la conferma di avere un centravanti molto forte. Pio Esposito difende palla, fa spallate, scambia palla e ha presenza in area. Poi è molto intelligente tatticamente, perché è sempre al posto giusto quando riceve palla. Può migliorare ancora, ma da tempo non avevamo un centravanti in prospettiva di alto livello".

(Fonte: TMW Radio)