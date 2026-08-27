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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giovanni Mussa ha parlato anche di campionato e della lotta scudetto, indicando l'Inter come squadra favorita:

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Inter, Napoli, Roma e Como sono più forti della Juventus?

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"L'Inter è sicuramente la squadra da battere per ciò che ha fatto l'anno scorso. Poi ci sono Roma e Como, che si sono ampiamente rinforzate e che non possono tirarsi indietro: devono lottare anche loro per lo scudetto. Poi c'è il Napoli, da cui non dobbiamo aspettarci chissà quale livello di gioco. Non è una squadra che vedo così in forma, tant'è che li vedo a lottare per il quarto posto insieme a Milan e Juventus. l'Atalanta infine darà fastidio, ma per lottare per il quarto posto serve un lavoro a lungo termine".

(Fonte: TMW Radio)