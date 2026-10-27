Derby ad altissima tensione in Turchia tra Galatasaray e Fenerbahçe. La sfida, vinta per 2-1 dai padroni di casa grazie alla doppietta di Victor Osimhen, è stata caratterizzata da diversi episodi di nervosismo, a cominciare da un acceso confronto tra Romelu Lukaku e Abdülkerim Bardakcı dopo appena un minuto di gioco. Al termine dell'incontro, poi, è scoppiata una vera e propria rissa che ha portato a due espulsioni.

LUKAKU, SUBITO TENSIONE CON BARDAKCI

Come riportato dal portale turco, il derby valido per la nona giornata della Süper Lig si è acceso praticamente subito.

Al primo minuto, dopo un contrasto nei pressi dell'angolo dell'area di rigore, gli animi si sono surriscaldati tra l'ex attaccante dell'Inter Romelu Lukaku e il difensore del Galatasaray Abdülkerim Bardakci.

La situazione ha rischiato di degenerare, tanto da richiedere l'intervento degli arbitri e degli altri giocatori presenti in campo. Dopo alcuni momenti di tensione, i due sono stati separati e la partita è potuta proseguire regolarmente.

RISSA DOPO IL FISCHIO FINALE: DUE ESPULSI

Ma la tensione non si è esaurita con il passare dei minuti. Come riferito da, che cita T24 e beIN Sports, subito dopo il fischio finale è scoppiata una rissa tra alcuni giocatori delle due squadre.

In particolare, Kerem Aktürkoğlu del Fenerbahçe e Roland Sallai del Galatasaray sono stati protagonisti di un acceso confronto. Il nazionale turco è stato visto afferrare l'avversario per il colletto della maglia, provocando l'intervento degli altri calciatori e degli addetti alla sicurezza.

Non è finita qui. Durante il parapiglia, Abdülkerim Bardakci ha fatto cadere a terra Archie Brown, giocatore del Fenerbahçe. Secondo quanto riportato da beIN Sports, entrambi hanno ricevuto un cartellino rosso dopo la conclusione dell'incontro.

Soltanto dopo l'intervento della sicurezza la situazione è tornata alla normalità, con i giocatori del Fenerbahçe accompagnati negli spogliatoi.

Sul campo, intanto, il Galatasaray si è imposto per 2-1 grazie a due reti di Victor Osimhen, mentre il gol del Fenerbahçe è stato segnato da İrfan Can Kahveci al 62'. Un risultato che ha portato il Galatasaray al comando della classifica con 22 punti, lasciando i rivali a quota 16.