Alla fine della partita contro il Bologna, Spinazzola ha parlato della vittoria del Napoli ed è tornato sulle tre sconfitte nelle tre gare precedenti (Como, Inter e Arsenal) e sulle critiche piovute sulla squadra di Allegri.

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«Il calcio è così e Napoli è una piazza calorosa, emozionale ed emotiva. Quando perdiamo stiamo male con le nostre famiglie e quando di perde brucia. Deve bruciare ed è giusto così Ma sapevamo che c'erano anche cose positive in quelle tre sconfitte e anche cose negative ovviamente, altrimenti non le perdevi tre partite. Favasuli? Mi ha sorpreso, si è messo a disposizione del gruppo, mi piace tanto», ha detto l'esterno di Allegri.

(Fonte: DAZN)