Un gol annullato dal VAR al Bologna, un paio di cross non sfruttati al meglio dal Napoli, poi il gol al 66esimo che sblocca la partita. Lo ha segnato Lobotka su assist di Favasuli, una rete che vale i tre punti per il Napoli di Allegri. Dopo due sconfitte consecutive contro Como e Inter, l'allenatore aveva chiesto alla vigilia una reazione netta ai suoi (che avevan perso in Champions contro l'Arsenal) e vittoria è stata.

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Al 75esimo, con gli azzurri in vantaggio sull'uno a zero, il Bologna ha provato a trovare spazio a sinistra con Cambiaghi, Lobotka ha spazzato via la palla. Allegri dalla panchina ha cercato di tenere alta l'attenzione della sua squadra fino al novantesimo. All'86esimo il Bologna costruisce, con un'azione insistita, una palla che sembrava poter mettere in difficoltà la squadra azzurra, ma il tiro di Mbangula è stato troppo centrale. Al 92esimo chance che non si concretizza per Lucca. Al triplice fischia esulta il Maradona: Allegri urla contro i suoi, non gli è piaciuto come è stato gestito l'ultimo pallone dai suoi uomini.