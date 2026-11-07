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Fermin Lopez, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Mundo Deportivo. Anche lui, come altri suoi compagni, ha confermato di non aver ancora digerito del tutto l'eliminazione contro l'Inter nel 2025 in Champions League.

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L'ultima volta che hai giocato al Metropolitano, te ne sei andato con il labbro spaccato e non hai potuto finire la partita. È stato uno dei momenti più difficili della tua carriera al Barça, soprattutto perché eri a un passo dalla semifinale di Champions League e quell'infortunio ti ha costretto a uscire dal campo?

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Sì, compresa la partita contro l'Inter, anche questa. Per il dolore del colpo, che ha richiesto dei punti ed è stato incredibilmente doloroso, e soprattutto perché eravamo eliminati. La cosa che mi ha fatto più male è stata pensare che se quel tiro (quello contro Musso che gli ha causato l'infortunio) fosse entrato, la partita sarebbe potuta andare diversamente. Inizi a pensare a tante cose. Non è stato un bel momento, ma si impara da tutto.