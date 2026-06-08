"La Nazionale perde interesse perché non vince e i giocatori forti sono attratti da altri campionati", dice Nesta

Matteo Pifferi Redattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 22:16)

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Lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport da Alessandro Nesta che ha parlato anche di Nazionale: «La Nazionale perde interesse perché non vince e i giocatori forti sono attratti da altri campionati, quando un tempo il sogno di tutti era la Serie A. Non siamo riusciti a costruire una Lega che viaggiasse sulle proprie gambe, siamo figli viziati di famiglie come Berlusconi, Moratti, Sensi. Da allora non ci siamo evoluti, tanto più a livello di stadi e infrastrutture come invece hanno saputo fare altrove».

Vale anche per il suo Milan: si aspettava l’ultima discesa con Allegri?

«Max ha responsabilità, come ce l’hanno tutti i giocatori. Ma il vero problema del Milan è stata la grande confusione interna al club. Allo stesso tempo, e per lo stesso motivo, non credo sia difficile rimettere a posto le cose».

Da cosa deriva la sua fiducia?

«Non è difficile ristrutturare un club se metti le persone giuste nel ruolo giusto. A ognuno compiti e responsabilità precise: si riparte così, con prospettive chiare».

Con Ibrahimovic aveva condiviso lo spogliatoio rossonero: ha più avuto contatti?

«Ho un buonissimo rapporto con Zlatan ma non posso giudicarlo in qualità di dirigente. È stato un compagno di squadra fortissimo, questo di sicuro. Ma l’ordine che serve in un club deve arrivare dall’alto e ripeto, non la vedo difficilissima».

Vista da allenatore: a che tipo di tecnico affiderebbe la guida del nuovo corso?

«Tutto deve partire dal direttore sportivo. Con un ds capace, che sceglie un bravo allenatore a suo gusto e insieme definiscono una linea per arrivare ai risultati, possono riuscire a farlo anche in tempi brevi».

Griglia del campionato: prime proiezioni per chi starà davanti agli altri?

«Inter davanti, Napoli da vedere. Per me il Milan ristrutturato nel modo giusto può arrivare subito secondo».