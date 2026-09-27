Intervistato da TMW, Walter Novellino, ex allenatore tra le altre di Sampdoria e Torino, ha rilasciato queste dichiarazioni

Marco Macca
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Dalla sconfitta dell'Italia contro il Belgio all'Olimpico alla lotta scudetto. Intervistato da TMW, Walter Novellino, ex allenatore tra le altre di Sampdoria e Torino, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Mancini

L’Italia deve trovare ancora la quadra e Mancini comunque troverà la soluzione. Il primo tempo è stato una delusione, nel secondo un po’ meglio”.

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Serie A: su cui punta?

“La Roma sta giocando bene. Può dire la sua. L’Inter ha dalla sua parte l’esperienza. Ma Gasperini sta costruendo una Roma molto forte”.

(Fonte: TMW)

Novellino Inzaghi

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