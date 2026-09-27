L'ex allenatore, tra le altre, di Napoli, Sampdoria e Torino racconta un episodio del suo passato
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Walter Novellino, ex allenatore - tra le altre - di Napoli, Sampdoria e Torino, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha raccontato il suo legame da giovane con l'Inter: "Estate 1978. Mi voleva l'Inter, Sandro Mazzola fece di tutto per portarmi ad Appiano. A Milano ero diventato interista, Jair era il mio idolo. Il Milan offrì di più".
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