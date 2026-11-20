Intervistato da Repubblica, Massimo Oddo racconta il metodo Gattuso. I due si conoscono molto bene, hanno condiviso lo spogliatoio al Milan e in Nazionale. "Rino riforma gli spogliatoi dove comanda. Prima da calciatore, ora da tecnico, ha sempre avuto la capacità di rieducare senza punire, riabilitando anche i contesti più critici. È un po' lo stesso senso del carcere, nel senso più virtuoso del termine. Al Milan io e Pirlo ci divertivamo a fargli perdere la pazienza. Scherzi a parte, l'impennata della Lazio non è un caso, ma il frutto degli insegnamenti di Gattuso".

Oddo, quando parla della Lazio la sua voce cambia tono.

«Mi emoziono, sono felicissimo di vederla in testa al campionato. Guardo Nuno Tavares e Floriani e rivedo il mio passato. Viviamo una situazione unica: da una parte la gioia per il risultato, dall'altra la sofferenza dei tifosi che rinunciano allo stadio. Mi auguro che si trovi una soluzione, perché da ex capitano conosco l'amore, immenso e indispensabile, del popolo laziale».

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Gattuso soffre l'assenza del pubblico.

È ancora "Ringhio"?

«Ma c'è un rovescio della medaglia: nei momenti di difficoltà, Rino ottiene il massimo. Non a caso faceva parte dell'ultima Nazionale campione del mondo, quando il calcio italiano viveva un periodo complicato perché stava uscendo da Calciopoli».«Gattuso non cambia, migliora. Da ct, mancando la qualificazione ai Mondiali, ha subito una delle lezioni sportive più grandi della sua carriera, non solo per il risultato. Adesso ha preso ancora più consapevolezza di prima, ma è sempre stato un "braccio armato" pronto a intervenire e risolvere i momenti di crisi».

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Qual è la virtù di Gattuso che più ammira?

L'Italia ha ancora talento?

Non basta la pazienza per spiegare tre Mondiali saltati.

«Non finge mai, anche se in questi giorni ripete spesso una bugia: "Non guardo la classifica". Sta guidando la Lazio oltre il potenziale della sua rosa. Può restare in alto fino alla fine».«Il talento non è scomparso, ma bisogna avere pazienza. Prendo come esempio Camarda, uno dei centravanti più promettenti che abbia mai visto. Non ha saputo aspettare e ha pagato il salto precoce in Serie A. Doveva fare un percorso più graduale, come Pio Esposito. In generale, mi preoccupa lo strapotere dei procuratori».«Il calcio italiano andrebbe rilanciato come fosse un'azienda. Servirebbe una figura come Sergio Marchionne, un manager che valorizzi il nostro prodotto. La partita con il resto d'Europa è soprattutto economica, non solo agonistica».

(Repubblica)