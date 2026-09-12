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Massimo Oddo, ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla gara in programma all'Olimpico e sulla corsa scudetto: "Se mi aspettavo un Frattesi subito così decisivo? Frattesi è un centrocampista importante, che ha sempre dimostrato di saper fare tanti gol. Magari non tre reti in tre giornate, ma è capace di incidere".

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"Credo che la Lazio sia più o meno quella dell'anno scorso e di due anni fa. Per valori tecnici non è al livello di Milan, Inter, Roma e Juventus. Può essere un'outsider e dare fastidio alle più forti, ma non è da primi quattro posti. Il Milan? Per ora no, ma dipende dalla crescita che avrà, non tanto a livello di singoli, ma come collettivo".