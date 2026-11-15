GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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Intervistato da La Repubblica, Lulù Oliveira, ex attaccante tra le altre di Fiorentina e Cagliari, ha parlato anche del momento del calcio italiano a poche ore dalla partita dell'Italia contro il Belgio:

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Fanno male i tre Mondiali di seguito saltati. Un danno anche di immagine. Gli amici dal Brasile mi chiamano e mi prendono in giro: ma che fine ha fatto la tua Italia?».

E lei cosa risponde?

Che finalmente con Roberto Mancini il vento sta cambiando. C’erano delle perplessità sul suo ritorno in panchina e in tanti non gli avevano perdonato l’addio, ricordo bene le critiche dopo il debutto negativo proprio contro il Belgio in Nations League. Invece l’Italia ha voltato rapidamente pagina, con la Francia è stata una prestazione super».

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Cosa le è piaciuto di più, Oliveira?

Ho visto un gruppo di giocatori che lavorano insieme, quando difendono e pure quando attaccano. Ho apprezzato molto dell’Italia di Mancini l’aggressività, la voglia di lottare su ogni pallone, i tanti tiri in porta e l’equilibrio. Ci sono ancora delle sbavature, perché è una squadra nuova e deve consolidarsi col tempo. Ma questa è la strada giusta e vincere è di aiuto»

(Fonte: Repubblica)