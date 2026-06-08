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Orlando: “Calhanoglu via? Ecco quando. Inter, voglia di riprovarci in Champions”
L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, su TMW Radio, per parlare delle voci di un ritorno in Nazionale di Roberto Mancini:
"Ne era uscito molto male, per la questione dei soldi, non era piaciuta a nessuno quella uscita. Però ha dimostrato di saperci fare come ct. Lo vedo più come ct che come allenatore, e se devi ricominciare credo sia la persona giusta. Col contratto basso e con umiltà credo sia la persona giusta per ripartire. Baldini? A me piace tanto, ma è giusto che faccia la sua strada con l'U21. Perché poi alle prime partite sbagliate tutti addosso".
Inter, nuova telenovela Calhanoglu che però sembra già sgonfiarsi:
"Non mi priverei mai di lui, fa parte di quella generazione che ha fatto diventare grande l'Iner. Si trova ben a Milano, credo che voglia portare il contratto fino in fondo, poi andrà via in scadenza. Credo ci sia la voglia di riprovarci in Champions da parte dei giocatori, a tanti quel 5-0 ancora brucia e Calhanoglu, magari con i senatori, credo che un pensierino ce lo faccia".
Inter pronta per la Champions l'anno prossimo?
"L'Inter si deve mangiare le mani, aveva un tabellone che poteva riportarla in finale. Se ti chiami Inter hai l'obbligo di lottare per la Champions, fino in fondo".
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