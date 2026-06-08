"Ne era uscito molto male, per la questione dei soldi, non era piaciuta a nessuno quella uscita. Però ha dimostrato di saperci fare come ct. Lo vedo più come ct che come allenatore, e se devi ricominciare credo sia la persona giusta. Col contratto basso e con umiltà credo sia la persona giusta per ripartire. Baldini? A me piace tanto, ma è giusto che faccia la sua strada con l'U21. Perché poi alle prime partite sbagliate tutti addosso".