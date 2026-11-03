Massimo Orlando, ex calciatore e ora opinionista, è intervenuto nel corso di 'Maracanà', trasmissione della radio di TMW, per parlare dei temi del giorno.

Tra le tematiche affrontate non poteva mancare l'Inter di Cristian Chivu, reduce dalla sconfitta nel derby per 3-1 contro il Milan e pronta ad affrontare domani sera al De Kuip di Rotterdam il Feyenoord in Champions League.

Getty Images

"Inter, la difesa è debole"

"Ciclo terminato? No, non è finito. Però dico che la difesa è debole. L'Inter era una squadra che pressava, ti metteva in un angolo, e questo nell'ultimo mese non l'ho mai visto fare. La fenomenite ha colpito Chivu davvero. Se metti Bonny e Pio Esposito in campo vuol dire che almeno un tempo potevano farlo e potevi andare col 3-5-2 classico e non puoi fare esperimenti proprio nel derby.

Getty Images

"Inter sempre sotto ritmo"

"L'Inter dello scorso anno giocava, palleggiava, ti metteva in difficoltà, ora parte sempre sotto ritmo. Perché? Ha un gruppo unito e voglia di vincere, temo però che l'allenatore non riesca a mettere nella testa dei giocatori che serve entrare con un altro atteggiamento".