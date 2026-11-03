L’ex calciatore boccia alcune scelte nel derby: “Non puoi fare esperimenti in una partita così”. E individua nell’atteggiamento uno dei problemi principali

Alessandro De Felice
feyenoord-inter

VIDEO FCIN1908 / Le ultime dal De Kuip alla vigilia di Feyenoord-Inter

Massimo Orlando, ex calciatore e ora opinionista, è intervenuto nel corso di 'Maracanà', trasmissione della radio di TMW, per parlare dei temi del giorno.

Tra le tematiche affrontate non poteva mancare l'Inter di Cristian Chivu, reduce dalla sconfitta nel derby per 3-1 contro il Milan e pronta ad affrontare domani sera al De Kuip di Rotterdam il Feyenoord in Champions League.

Chivu
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"Inter, la difesa è debole"

"Ciclo terminato? No, non è finito. Però dico che la difesa è debole. L'Inter era una squadra che pressava, ti metteva in un angolo, e questo nell'ultimo mese non l'ho mai visto fare. La fenomenite ha colpito Chivu davvero. Se metti Bonny e Pio Esposito in campo vuol dire che almeno un tempo potevano farlo e potevi andare col 3-5-2 classico e non puoi fare esperimenti proprio nel derby.
Chivu

barella riscaldamento inter
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"Inter sempre sotto ritmo"

"L'Inter dello scorso anno giocava, palleggiava, ti metteva in difficoltà, ora parte sempre sotto ritmo. Perché? Ha un gruppo unito e voglia di vincere, temo però che l'allenatore non riesca a mettere nella testa dei giocatori che serve entrare con un altro atteggiamento".

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