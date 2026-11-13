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Frattesi è un rimpianto per l'Inter? Se lo chiede TMW Radio. Ospite della radio, Massimo Orlando ha parlato così del trasferimento del centrocampista, protagonista ieri con l'Italia, alla Lazio:

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"Frattesi rimpianto per l'Inter? Io credo di sì. Uno che ha quelle caratteristiche...tutti lo mettono a paragone con Barella, no, sono due giocatori diversi, ma Chivu lo vedeva poco".

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"Per me uno con le sue caratteristiche, che vede la porta e ha quegli strappi, in un club come l'Inter non lo avrei mai lasciato andare via".

(Fonte: TMW Radio)