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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando si è espresso sul difficile momento di Josep Martinez, reduce da un altro errore in Champions League contro il Bruges:

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Inter, continuare con Martinez in porta?

"Penso che metterlo fuori, più che dargli serenità, rischi di dargli la mazzata. E il problema dell'Inter sono la difesa e il centrocampo che non fa filtro. Fa errori perché non è aiutato dalla fase difensiva. Chivu più che al portiere, deve pensare a sistemare la fase difensiva. E' una questione non solo di difensori, ma di coralità".

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Cosa salviamo dalla settimana europea?

"Salvo la Juve, perché in un momento di difficoltà della squadra, dimostra di avere gli attributi Spalletti. Andare a giocare in Spagna e vincere, contro una squadra ostica, è ottimo. Se ritornano gli infortunati, sarà difficile per tutti. In Champions salvo solo la Roma, che ha giocato bene. Non mi piace il Como, che non riesce più ad esprimere il gioco di prima. E' un Como che ha cercato di migliorare la squadra ma sta faticando tanto".

(Fonte: TMW Radio)