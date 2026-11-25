Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando è tornato sul pareggio ottenuto dall'Inter a Bergamo
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando è tornato sul pareggio ottenuto dall'Inter a Bergamo contro l'Atalanta per 4-4:
"Presunzione, un po' di superficialità, uscite con palla in orizzontale dalla difesa, errori, ma stavolta una critica a Chivu va fatta. Leva due palleggiatori nel momento della gestione della partita, leva Pio e concede all'Atalanta con 4 punte di fare il pressing finale. Poi difendono male, due angoli difesi male, se decide di stare bassa ora non ce la fa a difendere".
"Sarà un problema di testa, o che mancano difensori veri, ma una squadra come l'Inter non può prendere certi gol. E' una costante ormai, ora qualche domandina devono farsela".
(Fonte: TMW Radio)
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