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Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha rilasciato queste dichiarazioni in vista di Inter-Como di domenica pomeriggio a San Siro:

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"L'Inter non può sbagliare approccio, come si è visto con il Milan e in altre partite. La vittoria in Champions dà morale. Mi aspetto un'Inter più attenta, soprattutto all'inizio. Il Como è in un momento di grande euforia e qualità di gioco, e ha anche una fase difensiva importante. Se l'Inter non cambia testa rischia. Se invece è l'Inter vista mercoledì, allora rimane favorita, ma deve avere un altro tipo di approccio".

Cosa aggiunge sul Como?

"Per diventare squadra completa serve essere più attenti dietro. E il Como sta imparando questo, meno spettacolo e più concretezza. E' un percorso che doveva fare, perché prima era tutto spettacolo e gioco. Per vincere qualcosa devi saper giocare anche un po' sporco".

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Se vince il Como, è da Scudetto?

"Se vince sì, mette pressione alle altre. Attenzione però, perché l'Inter non può perdere. Se vediamo il calendario della Roma, da qui alla fine del girone ha tutte partite abbordabili".

(Fonte: TMW Radio)