Hanno chiesto ad Orsato come sono stati questi primi mesi da designatore degli arbitri e lui ha risposto che va come va a tutti gli allenatori
VIDEO FCIN1908 / Orsato: "De Bruyne fallo o no? Rispondo così. E in futuro..."
Daniele Orsato, designatore degli arbitri, a margine dell'evento sul palco del Festival dello Sport di Trento nel quale ha relazionato sui primi mesi da designatore arbitrale, ha parlato ai microfoni dei giornalisti tra cui l'inviato di FCINTER1908.IT. Le sue parole:
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-In questo ultimo periodo ha parlato con allenatori, club e giornalisti e oggi in pubblico: come va questo nuovo esperimento?Più che esperimento, il mio ruolo di allenatore degli arbitri va come tutti gli altri ruoli da allenatore dei club. Sono soddisfatto e dobbiamo lavorare su tanti aspetti per migliorarci.
-Quindi parlerà come tutti gli allenatori nel post partita?Quello è un altro discorso. Ci sarà probabilmente in futuro la possibilità di tornare a spiegare le decisioni del campo.
-Le riferisco un po' quello che è percepito da fuori: l'unico episodio sul quale non è riuscito a mettere tutti d'accordo è quello di De Bruyne...Ma io non devo convincere nessuno e non mettere d'accordo nessuno. Quando ci sono episodi controversi, possiamo discuterne, ma non ci dobbiamo convincere. Io non devo convincere voi e voi non dovete convincere me. È una sensazione di rispetto tra noi. Ho chiesto di fare squadra con i media e le cose mi sembrano stiano andando bene. Non ho nulla da aggiungere.
-Ha avuto anche una bella risposta sulla questione degli aggressioni agli arbitri...Inaccettabile, da genitore io oggi non riuscirei ad accettare che mio figlio facendo l'arbitro potesse essere oggetto di violenza. È inaccettabile e bisogna fare qualcosa.
(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato a Trento A. Della Sala)
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