Quali sono le attuali gerarchie in attacco dell'Inter? Pio Esposito può insidiare la coppia Lautaro-Thuram?
VIDEO / Martinez: "Italia? C'è qualità, vedo il livello dei giocatori dell'Inter"
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Quali sono le attuali gerarchie in attacco dell'Inter? Pio Esposito può insidiare la coppia Lautaro-Thuram? Ne ha parlato Giancarlo Padovan ai microfoni di TMW Radio:
"Sabato Lautaro non giocherà perché ritorna domani dalla Nazionale, quindi giocherà Pio. Vuol dire che si fa i suoi minuti, gioca da prima punta una partita importante e giocherà al posto del capitano. Altre volte giocherà al posto di Thuram".
Pio Esposito a chi lo accosta?"A Vieri. Lo ha detto lo stesso Bobo, perché anno dopo anno crescerà come numero di gol. La crescita di questo calciatore porterà anche la crescita nelle realizzazioni".
Dopo un lungo stop, che partenza di campionato sarà?"Mi aspetto qualche sorpresa, perché la sosta è stata lunga. Ci sono giocatori che tornano con infortuni e stanchezza. Non credo da Como, dove vedo ancora la Roma avanti. Il Como è la squadra italiana che ha dato più giocatori alle nazionali. Magari da Cagliari potrebbe venire una sorpresa. E anche Napoli-Frosinone è una partita-trappola".
(Fonte: TMW Radio)
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