Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Michele Padovano, ex calciatore, ha parlato così della Juve in ottica scudetto in Serie A
VIDEO FCIN1908 / Rizzi (BBVA): "Possibili nuovi progetti con l'Inter: i risultati..."
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Michele Padovano, ex calciatore, ha parlato così della Juve in ottica scudetto in Serie A: "Se si dovessero incastrare le giuste situazioni penso che possa diventare la squadra in grado di contendere all'Inter il titolo.
C'è una rosa di qualità, la vedo molto forte in tutti i reparti anche se deve fare già i conti con infortuni pesanti. Ma non devono diventare degli alibi, tutti devono dimostrarsi da Juve. Puntando anche all'Europa League, è una grande opportunità per ritrovare l'ossessione per la vittoria".
© RIPRODUZIONE RISERVATA