Paolo Paganini, giornalista RAI, ha fatto alcune considerazioni sulle prestazioni di Pio Esposito con la maglia dell'Italia

Marco Macca
Mari e Monto Episodio 3

MARI e MONTO EP3: Trionfo Italia, blocco Inter a convenienza e i numeri di Esposito

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Ospite di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista RAI, ha fatto alcune considerazioni sulle prestazioni di Pio Esposito con la maglia dell'Italia, anche in ottica Inter:

Pio Esposito post Turchia Italia
Screen Skysport

Con l'Italia Pio Esposito ha messo ancora una volta in mostra le proprie qualità. Pensi che possa diventare anche centrale nell'Inter?

pio esposito pinetina (1)
Getty Images

"Glielo auguro di cuore, anche perché lo conosco bene dai tempi dello Spezia. Con Luca D'Angelo in panchina ha vissuto un grande anno e ora è cresciuto tantissimo. Lui è un professionista vero e questo lo aiuterà tantissimo, posto che all'Inter però ci sono ancora Thuram e Lautaro".

Esposito

(Fonte: TMW Radio)

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