Paolo Paganini, giornalista RAI, ha fatto alcune considerazioni sulle prestazioni di Pio Esposito con la maglia dell'Italia
MARI e MONTO EP3: Trionfo Italia, blocco Inter a convenienza e i numeri di Esposito
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Ospite di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista RAI, ha fatto alcune considerazioni sulle prestazioni di Pio Esposito con la maglia dell'Italia, anche in ottica Inter:
Con l'Italia Pio Esposito ha messo ancora una volta in mostra le proprie qualità. Pensi che possa diventare anche centrale nell'Inter?
"Glielo auguro di cuore, anche perché lo conosco bene dai tempi dello Spezia. Con Luca D'Angelo in panchina ha vissuto un grande anno e ora è cresciuto tantissimo. Lui è un professionista vero e questo lo aiuterà tantissimo, posto che all'Inter però ci sono ancora Thuram e Lautaro".
(Fonte: TMW Radio)
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