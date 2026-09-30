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Ospite di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista RAI, ha fatto alcune considerazioni sulle prestazioni di Pio Esposito con la maglia dell'Italia, anche in ottica Inter:

Screen Skysport

Con l'Italia Pio Esposito ha messo ancora una volta in mostra le proprie qualità. Pensi che possa diventare anche centrale nell'Inter?

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"Glielo auguro di cuore, anche perché lo conosco bene dai tempi dello Spezia. Con Luca D'Angelo in panchina ha vissuto un grande anno e ora è cresciuto tantissimo. Lui è un professionista vero e questo lo aiuterà tantissimo, posto che all'Inter però ci sono ancora Thuram e Lautaro".

(Fonte: TMW Radio)