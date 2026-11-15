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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato anche di Davide Frattesi, grande protagonista con la maglia dell'Italia in Nations League contro la Francia:

"Sono un po' di anni che Frattesi piace a tutti ma nessuno se lo prendeva. Per me poteva andare via prima, perché lui è sempre stato all'Inter come il sesto giocatore nel basket, ma non ha mai avuto la chance di fare il titolare fisso".

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"E' uno a cui dare fiducia, è uno dei pochi che vede la porta e sa andare negli spazi. Ha trovato l'ambiente giusto, nel momento giusto. Spalletti in estate caldeggiava lo scambio con Nico Gonzalez, per me se fosse andato via prima avrebbe guadagnato qualche anno in più in carriera come stima e considerazione".

(Fonte: TMW Radio)