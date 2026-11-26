Ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista, ha detto la sua sulla lotta scudetto
VIDEO FCIN1908 / Inter, Carlos Augusto in sede per il rinnovo: l'abbraccio con l'agente
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiAi microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista, ha detto la sua sulla lotta scudetto, che potrebbe vedere una lotta tra Inter e Roma:
"Roma più solida dell'Inter in ottica scudetto? Ci può stare questa valutazione, se l'Inter però rimane concentrata, per valore della rosa e non solo è superiore a tutte per la corsa Scudetto". I
"l valore aggiunto della Roma è Gasperini, ma ritengo ancora l'Inter avanti".
(Fonte: TMW Radio)
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