Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole persa dal suo Chelsea contro la Juventus, Marco Palestra ha parlato così:

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"È un bellissimo mondo, c'è un'intensità altissima, tanta fisicità, io mi sento bene, ringrazio i miei compagni, lo staff e il mister perché fin dal primo giorno sono stati bravissimi ad aiutarmi in tutto e per tutto, in campo e anche fuori dal campo, sull'organizzazione è stato tutto perfetto, sto bene e sono contento. Non vedo l'ora di giocare in Premier League, tutte le partite sono bellissime, sarà bellissimo e non vedo l'ora di iniziare"

Sulla Nazionale

Palestra ha parlato anche di Nazionale oltre che di Chelsea:

"A livello personale, l'obiettivo è di migliorarsi, sono ancora tanto giovane, l'obiettivo che metto io per primo è la squadra, con la squadra che abbiamo possiamo toglierci tante soddisfazioni. Con la Nazionale, sono convinto che possiamo ripartire bene, io spero di esserci sempre, sono contento e adesso mi preparo col Chelsea, se ci sarà la Nazionale sarò prontissimo"