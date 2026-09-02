In occasione del Gran Galà del Calcio, evento che si sta per svolgere al Teatro alla Scala di Milano, Marco Palestra è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il laterale ex Atalanta e Cagliari e ora al Chelsea ha parlato delle sue condizioni fisiche:

"Sto bene. È una cosa ancora di qualche giorno ma ormai mi sento bene".

Come sta andando al Chelsea?

"Sin dal primo giorno staff, Mister (Xabi Alonso) e i miei compagni mi ha fatto sentire benissimo. Sono cambiate tanto cose ma mi piace tutto".

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Titolare?

"In una squadra così sicuramente non ci sono degli inamovibili. Sono contentissimo".

C'è nel gruppo azzurro la voglia di tornare nelle grandi competizioni?

"Sicurmente quello che posso assicurare è che tutto il gruppo azzurro aveva in testa di ambire a grandi traguardi. Sono sicuro che abbiamo un bellissimo gruppo, fatto da staff e mister, e sono sicuro che lavorando tutti insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni".