Il laterale ex Atalanta e Cagliari e ora al Chelsea ha parlato delle sue condizioni fisiche ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio

Alessandro De Felice
Cesc Fabregas

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In occasione del Gran Galà del Calcio, evento che si sta per svolgere al Teatro alla Scala di Milano, Marco Palestra è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il laterale ex Atalanta e Cagliari e ora al Chelsea ha parlato delle sue condizioni fisiche:

"Sto bene. È una cosa ancora di qualche giorno ma ormai mi sento bene".

Come sta andando al Chelsea?

"Sin dal primo giorno staff, Mister (Xabi Alonso) e i miei compagni mi ha fatto sentire benissimo. Sono cambiate tanto cose ma mi piace tutto".

Palestra Esposito
Getty

Titolare?

"In una squadra così sicuramente non ci sono degli inamovibili. Sono contentissimo".

Palestra

C'è nel gruppo azzurro la voglia di tornare nelle grandi competizioni?

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"Sicurmente quello che posso assicurare è che tutto il gruppo azzurro aveva in testa di ambire a grandi traguardi. Sono sicuro che abbiamo un bellissimo gruppo, fatto da staff e mister, e sono sicuro che lavorando tutti insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni".

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