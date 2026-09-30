Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ospite di TMW Radio, il giornalista Enzo Palladini ha elogiato Pio Esposito, convinto che il giovane attaccante possa ritagliarsi uno spazio importante anche all'Inter:

Getty Images

Missione Pio Esposito, titolare anche all’Inter: ma come?

Getty Images

"L'Inter ha tre titolari e una riserva, perché Pio è sullo stesso piano di Thuram e leggermente sotto a Lautaro. Io fin dai primi tempi in cui l'ho visto giocare ho subito avuto l'impressione di vedere un giocatore che sarebbe diventato un top della Serie A. Gioca bene anche quando non gioca bene. Fa una serie di cose che pochi fanno, e lui le fa quasi sempre bene. Magari ogni tanto sbaglia, ma per il lavoro che fa durante i 90' è anche logico. Lautaro vede se stesso come un numero 10 da qui in poi, quindi il partner perfetto sarebbe Pio Esposito, che gli dà sponda e gli crea spazio".

(Fonte: TMW Radio)