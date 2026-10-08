Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Palladini ha fatto alcune considerazioni in vista della ripresa del campionato nel prossimo weekend:

Che ti aspetti dalla Serie A in questo rientro dalla sosta?

"Più in generale penso che questo sarà un Ottobre molto anomalo. La sosta peserà a livello di energie e stress per le big del campionato e questo potrebbe portare dei vantaggi alle squadre che non hanno le coppe. Non solo ovviamente perché avranno meno sfide da disputare, ma anche perché i giocatori saranno meno stressati. Queste squadre potrebbero portare a casa un bottino pesantissimo in vista del prosieguo della stagione".

La partita chiave del fine settimana però sarà Como-Roma. Che indicazioni potremmo trarre da questa gara?

"A giudicare dalle prime cinque giornate l'anti Inter può essere solo la Roma. Non perché il Como sia scarso, ma semplicemente perché è una squadra a due facce, in grado si essere travolgente come fatto in Champions così come confuso come contro il Frosinone. La Roma invece anche contro l'Inter ha giocato un primo tempo straordinario e sa dove vuole andare. Oltretutto le alternative di Gasperini restano superiori rispetto a quelle di Fabregas. A prescindere dal risultato di Domenica insomma la Roma mi sembra un anti-Inter molto più credibile".

(Fonte: TMW Radio)