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Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato così la sconfitta contro l'Inter: "Faccio i complimenti a loro, hanno fatto una grande prestazione: ci hanno affrontato con grande spirito e voglia di vincere. Ma io sono soddisfatto molto del primo tempo, l'abbiamo preparata molto bene con coraggio: sono fiducioso e credo che abbiamo fatto un grande primo tempo. Siamo passati in vantaggio, il rammarico è non aver trovato il raddoppio: quando lasci le partite in bilico con queste grandi, viene fuori la loro qualità. Nel secondo tempo siamo calati a livello fisico, non abbiamo avuto più la forza di far male all'Inter: i cambi hanno inciso, sono entrati grandi calciatori da loro. Ma prendo il primo tempo, il secondo ci dà indicazioni su dove migliorare.

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Abbiamo fatto un primo tempo di grande intensità e qualità, li abbiamo davvero messi in difficoltà: sono fortissimi, hanno giocatori di livello internazionale. Poi il grande gol di Thuram ci ha un po' destabilizzato: speravamo di andare al riposo avanti. Se lasci la partita in bilico, loro ti possono trovare il gol in qualsiasi momento. Poi sono entrati grandi giocatori che hanno portato a casa la vittoria. Piccoli ha delle caratteristiche per metterli in difficoltà, potevano soffrirlo: Enem ha caratteristiche diverse ma non ha sfigurato e siamo calati tutti.

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Il portiere? Ho due portieri forti, uno è esperto e ha fatto anni importanti qui, l'altro è il futuro: in base a come li vedo in settimana e prenderò la mia decisione con la massima tranquillità. Io faccio le scelte, gli allenamenti sono importanti: ma tutti e due devono sentirsi importanti perché hanno la mia fiducia.