Raffaele Palladino , tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida di campionato contro l'Inter: "E' bello l'entusiasmo, è una bellissima serata: bello vedere l'attesa e la gioia nei tifosi, deve essere una partita in cui siamo consapevoli di affrontare una squadra forte e ambiziosa. Non sarà facile ma vogliamo misurarci per capire a che punto siamo nella nostra crescita.

L'Inter si ferma facendo una partita perfetta, curando tutti i dettagli: è molto forte, ha grandi attualità, sa difendersi bassa e prenderti alta, ha giocatori che possono risolverla in ogni momento. Li abbiamo studiati bene, vogliamo confrontarci e metterli in difficoltà provando a regalare una notte magica ai tifosi. Sinceramente non mi aspettavo di arrivare a giocarla a pari punti: noi siamo ambiziosi ed è bello essere in questa posizione. Prima ho ringraziato i ragazzi, mi stanno regalando una serata magica e vogliamo coronarla con una vittoria".