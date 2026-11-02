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La pubblicazione da parte di France Football dei voti dettagliati del Pallone dâ€™Oro 2026 ha permesso di conoscere le preferenze dei giornalisti chiamati a scegliere il miglior giocatore dellâ€™anno.

Tra le schede che hanno attirato maggiormente lâ€™attenzione câ€™Ã¨ quella di Mustapha Badri, rappresentante del Marocco, che ha inserito Achraf Hakimi al primo posto, davanti a Kylian MbappÃ©, Lamine Yamal e Ousmane DembÃ©lÃ©.

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Una scelta convinta, molto diversa perÃ² dal verdetto finale, che ha incoronato Harry Kane.

Nella sua graduatoria personale, Badri ha votato nellâ€™ordine: Hakimi, MbappÃ©, Lamine Yamal, Kvaratskhelia, DembÃ©lÃ©, Kane, Messi, Fabian Ruiz, Olise e Haaland.

Hakimi ha poi chiuso soltanto al 13Â° posto della classifica ufficiale con 65 punti, pur precedendo nomi importanti come Vitinha, Declan Rice e Vinicius Junior. Nel 2025 era arrivato sesto, miglior piazzamento di sempre per un calciatore marocchino nella storia del Pallone dâ€™Oro.

Â«Hakimi non Ã¨ un giocatore normaleÂ»

Intervistato da Africafoot, Badri ha spiegato perchÃ© abbia deciso di mettere Hakimi davanti a tutti.

Secondo il giornalista marocchino, il terzino del PSG Ã¨ stato uno dei grandi protagonisti della stagione storica del club parigino, culminata con la vittoria della Champions League.

«Achraf Hakimi non Ã¨ un giocatore normale. Ãˆ un eccellente difensore, ma anche un attaccante dotato di qualitÃ tecniche straordinarie. Ha una velocitÃ eccezionale e una capacitÃ rara di fare la differenza negli ultimi metri. Le sue statistiche offensive dimostrano che Ã¨ molto piÃ¹ di un terzino incaricato semplicemente di difendere la propria fasciaÂ».

Badri considera proprio questa completezza uno degli argomenti principali a favore di Hakimi.

A sostegno della propria tesi ha citato anche la recente prestazione contro il Le Havre, nella quale il marocchino ha realizzato tre gol e due assist nel 5-1 del PSG, partecipando direttamente a tutte le reti della propria squadra.

«Questa partita rappresenta perfettamente quello che intendo. Hakimi Ã¨ contemporaneamente un difensore e un attaccante. Ha un repertorio tecnico straordinario e una capacitÃ eccezionale di fare la differenza. Segnare tre gol e servire due assist nella stessa partita dimostra tutta la sua importanzaÂ».

Â«DÃ tutto per la maglia che indossaÂ»

Per Badri contano anche il rendimento di Hakimi con il Marocco e la sua continuitÃ .

Il giornalista considera il giocatore un capitano capace di incarnare le ambizioni di una generazione che ha cambiato profondamente la dimensione internazionale del calcio marocchino.

«Achraf Ã¨ un giocatore che dÃ tutto per la maglia che indossa. Ha attraversato momenti difficili e diversi infortuni, ma ha sempre trovato le risorse per superare gli ostacoli e tornare ai massimi livelli. Il suo impegno, la sua professionalitÃ e il suo attaccamento al PSG e alla Nazionale marocchina meritano di essere tenuti pienamente in considerazioneÂ».

Badri ha inoltre sottolineato il lato umano di Hakimi e il suo coinvolgimento in diverse iniziative benefiche lontano dai riflettori.

«Partecipa ad azioni di solidarietÃ e aiuta persone in difficoltÃ senza cercare alcun ritorno mediatico. Conosco alcune di queste iniziative, ma lui preferisce mantenerle riservate per non mettere in imbarazzo le persone che ne beneficianoÂ».

Â«La mia componente marocchina ha avuto un pesoÂ»

Badri non nasconde neppure che lâ€™orgoglio nazionale abbia inciso sulla sua scelta, pur sostenendo che il voto sia pienamente giustificato anche dal punto di vista sportivo.

«Non voglio nasconderlo: la mia fibra marocchina ha naturalmente avuto un ruolo nella mia scelta. Ma questo non significa assolutamente che il mio voto sia privo di argomenti sportiviÂ».

«Achraf non si Ã¨ mai risparmiato per il Marocco. Le sue statistiche, le sue prestazioni e la sua influenza sul campo mi permettono di difendere pienamente la mia decisione. Sono orgoglioso di averlo messo al primo posto perchÃ© ritengo sinceramente che meritasse di essere eletto miglior giocatore dellâ€™annoÂ».

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Secondo Badri, Hakimi sarebbe inoltre penalizzato dal ruolo.

«Credo che Achraf abbia subito piÃ¹ volte una vera ingiustizia. Essendo un difensore, si tende a sottovalutare quello che riesce a dare in fase offensiva. Sa difendere, creare occasioni, saltare gli avversari e segnareÂ».

Il giornalista aggiunge anche un altro elemento:

«Bisogna riconoscere che il fatto di essere un giocatore arabo e africano puÃ² talvolta incidere sulla percezione delle sue prestazioni. Il capitano del Marocco meritava piÃ¹ di quanto abbia ottenuto nei voti del Pallone dâ€™Oro e anche in alcuni premi africaniÂ».

Â«Hanno provato a convincermi a votare contro HakimiÂ»

La rivelazione piÃ¹ significativa riguarda perÃ² i retroscena del voto.

Badri sostiene infatti di essere stato contattato, nelle ultime ore prima della votazione ufficiale, da alcune persone che avrebbero cercato di convincerlo a non votare Hakimi e a scegliere un altro calciatore.

«Vi rivelo un segreto e concedo una vera esclusiva ad Africafoot. Nelle ultime ore prima del voto ufficiale, alcune persone mi hanno contattato cercando di influenzarmi e convincermi a votare contro Achraf Hakimi a favore di un altro giocatore, del quale preferisco non fare il nomeÂ».

«Non ho ceduto a queste pressioni, ma questa esperienza dimostra che esistono tentativi di influenza attorno a questo tipo di votazioniÂ».

Badri non ha rivelato nÃ© lâ€™identitÃ delle persone che lo avrebbero contattato nÃ© quella del giocatore che avrebbero voluto favorire.

Secondo lui, perÃ², lâ€™episodio dimostrerebbe come la corsa ai grandi premi individuali non si giochi esclusivamente attraverso il rendimento sul campo.

Â«Kane ha vinto legittimamente, ma per me non meritava il Pallone dâ€™OroÂ»

Badri distingue comunque nettamente il proprio giudizio personale dalla legittimitÃ del risultato finale.

«Non metto assolutamente in discussione la legittimitÃ della vittoria di Harry Kane. Non si puÃ² contestare il risultato di una votazione alla quale partecipano circa cento giornalisti provenienti da diversi continenti, anche perchÃ© France Football Ã¨ trasparente e pubblica i nomi dei votanti e tutte le loro scelteÂ».

CiÃ² non significa, tuttavia, che sia dâ€™accordo con il risultato.

«Personalmente non ritengo che Harry Kane meritasse di vincere il Pallone dâ€™Oro questâ€™anno. Ha ovviamente enormi qualitÃ ed Ã¨ estremamente efficace, ma penso che altri giocatori abbiano inciso maggiormente sulla stagione, soprattutto nelle partite piÃ¹ importantiÂ».

«Non sono convinto che Kane abbia sempre avuto quellâ€™impatto decisivo negli appuntamenti piÃ¹ difficiliÂ».

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Â«Esistono gruppi di influenzaÂ»

Badri torna poi sul tema del lobbying:

«Come ho spiegato parlando di Hakimi, esistono gruppi dâ€™influenza che cercano di contattare i giornalisti e orientare le loro scelte. Io stesso ho vissuto questa esperienza senza cadere nella trappolaÂ».

«Non Ã¨ un fenomeno esclusivamente sportivo. Meccanismi analoghi esistono anche nelle istituzioni mediatiche e politiche. Ãˆ una forma di lobbying e di ricerca del consenso che, a volte, puÃ² portare a scelte lontane dalla pura logica sportivaÂ».

MbappÃ© e il peso della comunicazione

Interrogato sulla forte comunicazione costruita attorno alle ambizioni individuali di, Badri sostiene che oggi i grandi riconoscimenti non si vincano piÃ¹ soltanto sul campo.

«Lâ€™immagine mediatica di un giocatore, il racconto che viene costruito attorno a lui e la capacitÃ di convincere i votanti di meritare il premio hanno anchâ€™essi un peso. Una comunicazione ben gestita puÃ² aumentare la visibilitÃ di un candidato e influenzare la percezione delle sue prestazioniÂ».

Questo, perÃ², non basta necessariamente per vincere.

«Il fatto che MbappÃ© non abbia conquistato il Pallone dâ€™Oro non significa che non lo meritasse. E non significa nemmeno che la sua campagna mediatica fosse sbagliataÂ».

«Forse semplicemente non Ã¨ bastata a modificare le convinzioni di alcuni votanti, soprattutto quelli che avevano giÃ fatto le proprie scelte sulla base di considerazioni personali, logiche di gruppo o criteri non sempre esclusivamente sportiviÂ».

Badri conclude cosÃ¬:

«In fondo, i premi individuali si vincono sul campo, ma la battaglia per conquistarli si combatte anche fuori. MbappÃ© conosce perfettamente lâ€™importanza di questa dimensione. Tuttavia, nonostante tutta la forza della sua comunicazione, non Ã¨ bastata a superare Harry Kane, che alla fine ha vinto il Pallone dâ€™Oro 2026Â».