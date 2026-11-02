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Le parole di Chivu post derby hanno aperto anche un tema di riflessione sull'attacco dell'Inter: serve la quinta punta? Contro il Milan, il tecnico romeno non aveva a disposizione Lautaro per infortunio ma anche Pio Esposito e Bonny non erano pronti per giocare causa febbre, col solo Thuram disponibile e schierato come unica punta.

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"Considerazione giusta, ma è troppo semplice dirlo quando Lautaro è infortunato e gli altri due non stanno bene", la risposta di Chivu alla domanda sul mercato ma poi il tecnico non esclude che verranno fatte delle riflessioni. E non si può non pensare a Mauro Icardi che, qualche giorno fa, si è proposto all'Inter, sognando un ritorno per chiudere il cerchio e provare a vincere.

"Un appello che, per il momento, non ha smosso nulla in viale della Liberazione. Chissà però se le "riflessioni" di cui parlava Chivu non possano portare a una inversione a u sul dossier Icardi.

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Oppure, in alternativa, di prenderne in mano altri. Sul taccuino del ds Dario Baccin ci sono diversi nomi attenzionati: dalla coppia spettacolo del Monza Varela-Robinson, fino al 19enne Paul Mendy del Cagliari. Da non escludere nemmeno un vecchio pallino come Federico Chiesa: l'azzurro, che continua a non trovare spazio a Liverpool, potrebbe essere una soluzione anche sugli esterni", scrive Sport Mediaset.