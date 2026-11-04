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La Lazio di Gennaro Gattuso puÃ² davvero competere per la vittoria dello scudetto? A rispondere Ã¨ stato Giuseppe Pancaro, ex difensore biancoceleste che, nel corso di un'intervista concessa al Messaggero, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Getty Images

Qualcuno sogna lo scudetto del Leicester.

«Alla fine del girone di andata valuteremo dove si troverÃ la Lazio e giudicheremo. Ãˆ un campionato senza padroni, lâ€™Inter non Ã¨ piÃ¹ come prima, la Roma ha tanti impegni, il Como sta nascendo adesso, Juve e Napoli arrancano, il Milan cerca unâ€™identitÃ . Attenzione, perchÃ© la Lazio Ã¨ solida e gioca sempre con molto coraggio, non ha paura di nessuno, proprio come RinoÂ».

(Fonte: Messaggero)