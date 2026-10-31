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Intervistato da TMW, Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, ha fatto alcune considerazioni in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter:

"Il derby? Non partirei dalla premessa che l'Inter sta facendo bene e il Milan no, perché sappiamo come sono finiti gli ultimi derby. Mi auguro che questa volta l'impostazione sia più aggressiva e determinata rispetto alle ultime partite. E poi guardiamo la statistica: è arrivato il momento di tornare a vincere".

Presidenza FIGC: lei è team Galliani o Malagò?

"Galliani. Assolutamente Galliani. Conosce il calcio molto meglio di Malagò, è da tanti anni in questo mondo e sa bene quali sono le riforme da fare. E poi non mi sembra che Malagò come presidente designato e poi come commissario abbia preso scelte giuste. Ricordo che c'è stata tanta confusione, a cominciare dalla scelta dell'allenatore".

(Fonte: TMW)